Hoe vaak moet je nu echt je handdoeken wassen?

Sommige mensen vinden dat de handdoek na elke droogbeurt in de was moet, anderen doen dagen met hetzelfde exemplaar. Wat is wijsheid?

Je denkt: je komt fris gewassen uit de douche dus waar moet die handdoek vies van worden? Maar dat is niet helemaal waar. Tijdens het afdrogen geeft je huid bacteriën en dode huidcellen af. Dat is verder niet schadelijk, maar de bacteriekoloniën kunnen zich snel uitbreiden als de handdoek lang nat blijft.

Hang je handdoek dus direct na het afdrogen uit, zodat hij zo snel mogelijk opdroogt. Dan hoeft hij echt niet direct in de was. Maar na drie keer afdrogen is het wel beter om hem in de wasmand te gooien. Je kunt overigens ook best eens de handdoek van je huisgenoot gebruiken. Als je in hetzelfde huis woont, zijn de bacteriën die op de handdoek belanden vaak hetzelfde.