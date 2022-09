Waarom we echt minder moeten eten (maar een dieet nutteloos is)

Zo na een vakantie vol terrasjes en nog meer terrasjes is er bij menigeen wel een kilootje of twee bijgekomen. Wil je die weer kwijt dan zul je aan de bak moeten. Maar ook als je op gewicht bent, is het een goed idee om minder te eten.

Bij HLN vertelt bio-ingenieur Eric De Maerteleire over de 'blauwe zones'. "Dat zijn vijf afgebakende gebieden waar mensen meetbaar langer leven en in betere gezondheid verouderen. Het gaat om Ikaria in Griekenland, Okinawa in Japan, de Ogliastra-regio in Sardinië, Loma Linda in Californië en de Nicoya Peninsula in Costa Rica. De leefomstandigheden en eetgewoontes van die mensen zijn tot in detail bestudeerd en je kunt daar allerlei analyses aan vastknopen, maar zeker is: ze eten minder dan wij. In Okinawa hebben ze er een mooie uitdrukking voor. Ze volgen het Hara hachi bu-principe van Confucius: ze eten hun buik maar voor tachtig procent vol. Wij vullen hem volledig en gaan dan ook nog eens voor een dessert. Dat kan niet gezond zijn.”

De inwoners van Okinawa hebben de hoogste levensverwachting ter wereld. "Dat ze weinig eten en overgewicht vermijden, heeft daar zeker mee te maken. Een studie onder 100.000 inwoners van Okinawa die naar Brazilië verhuisden en daar westerse eetgewoontes aannamen, toonde dat hun levensverwachting met zeventien jaar daalde.”

Maar niet alleen het aantal calorieën, ook het soort eten draagt bij aan hun gezonde leefstijl. “Het geheim zit in de hoge concentratie antioxidanten in hun voeding, maar ook in de activatie van hun eigen antioxidantsysteem dat zorgt voor een goed werkend DNA, dat herstellingen uitvoert en schadelijke vrije radicalen opruimt. In een soort van survival response werkt dit systeem beter bij calorische restrictie. Caloriebeperking is zeker één van de factoren om gezonder oud te worden. Niet de enige, maar wel een hele belangrijke.”

De expert is geen voorstander van diëten. "Een Britse studie volgde 150.000 obese mensen na het afslanken. Daaruit bleek dat na negen jaar maar 1 op de 210 mannen en 1 op de 124 vrouwen op gewicht was. Verkeerd afvallen is de beste voorspeller voor aankomen achteraf. De reden daarvoor is wat wetenschappers self-licensing noemen, of zelftoestemming: je beloont jezelf wat vaker omdat je zo flink bent geweest.”

Wel adviseert hij minder koolhydraten te eten. Normaal gesproken is het advies om 55 procent van je totaal aantal calorieën aan koolhydraten te besteden, maar De Maerteleire vindt 40 procent wel genoeg. "Als je een actief leven leidt, kan je die koolhydraten goed gebruiken; dan leveren ze onmiddellijke energie. Als je de hele dag achter je computer zit of het wat rustiger aan doet omdat je een jaartje ouder bent, dan wordt zo’n aardappel, boterham of portie pasta niet meer verbruikt, maar omgezet in vet. Dus zie je mensen elk jaar dikker worden. Ik zou 40 procent koolhydraten aanraden als je op gewicht wil blijven.”