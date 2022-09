Tinnitus nog altijd een onderschat probleem: ‘Vloedgolf’ aan nieuwe patiënten in aantocht

Onomkeerbare gehoorschade bij jongeren neemt snel toe. Experts pleiten voor meer preventie. Kenniscentrum VeiligheidNL wil al vanaf de basisschool oortesten invoeren om tinnitus op te sporen. De indringende geluiden gaan nooit meer weg en kunnen mensen tot wanhoop drijven.

Ruim 2,5 miljoen Nederlanders hebben een vorm van oorsuizen. Enkele tienduizenden hebben een ernstige vorm van tinnitus, waarbij de aandoening het leven gaat beheersen en psychosociale problemen veroorzaakt. Er bestaat op het moment geen goede behandeling voor de vreselijke zoemende, piepende, sissende, fluitende of tikkende geluiden.

“Het is een geluid dat alleen in je eigen hersenen bestaat, niemand anders hoort het. Het houdt je als het ware gevangen: 24/7. Er is geen ontsnapping, geen stilte”, vertelt Hoormij/NVVS aan het AD. “Waar de één er redelijk mee kan omgaan, gaat de ander door een ware hel.” Voor sommige mensen is de marteling zó erg dat ze kiezen voor euthanasie, al leert de overgrote meerderheid van de patiënten omgaan met de geluiden in het hoofd.

Steeds meer jongeren krijgen klachten. Uit onderzoek van het Erasmus MC blijkt dat bij kinderen tussen de negen en elf jaar al veertien procent gehoorschade heeft. De GGD meldt dat er jaarlijks duizenden jongeren met ernstige oorproblemen bijkomen. “Dat moet echt stoppen”, zegt klinisch audioloog Dyon Scheijen, gespecialiseerd in tinnitus, tegen het AD. “Deze generatie gaat straks als ze 40+ is heel veel problemen krijgen in het spraak verstaan. Met alle gevolgen van dien.”

Te harde muziek luisteren met earpods, of op festivals en in nachtclubs, zijn de belangrijkste oorzaken van tinnitus. Ongeveer de helft van de festivalgangers draagt gehoorbescherming. “Dat is de helft te weinig”, zegt directeur Wil Verschoor van Hoormij/NVVS. Oordoppen dempen het geluidsniveau met 15 decibel. “Wie geen oordoppen draagt, loopt acute gehoorschade op. Dáár zit onze collectieve frustratie”, aldus Verschoor.