Verslavingsexpert: ‘Er sterven meer mensen door teveel paracetamol dan door xtc’

Verslavingsexpert professor Geert Dom is de laatste om verslaving te bagatelliseren. Maar het is volgens hem wel belangrijk om de verhoudingen in het oog te houden. "Is cannabis zoveel slechter dan alcohol? Ik wil niet iedereen oproepen om cannabis te gebruiken, maar puur uit medisch standpunt is het echt veel veiliger en minder schadelijk om wekelijks te blowen, dan om ieder weekend tien pinten te drinken. Ik vertel hier niets nieuws, dat weten we al vijftig, of zelfs honderd jaar. Alleen dringt dat enorm slecht door. Het aantal doden door overmatig gebruik van paracetamol, is vele malen groter dan dat door xtc. In het Verenigd Koninkrijk sterven jaarlijks 1.600 mensen aan te veel pijnstillers, en twee aan xtc-gebruik," zegt hij tegen De Morgen.

Hij wijst ook op de lage kans dat je je leven weer echt op de rails krijgt als je eenmaal verslaafd bent, aan alcohol of iets anders. "Ongeveer een derde van de patiënten krijg je echt beter, en die zijn ook op lange termijn in staat een stabiel leven uit te bouwen. Ongeveer een derde verbetert substantieel, maar zal zeker niet van alle problemen verlost zijn. En een derde gaat verder achteruit, ondanks de behandeling.”