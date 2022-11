Deze Scandinavische slaaptruc redt relaties naar het schijnt

Samen slapen is romantisch en knus, maar niet altijd goed voor je nachtrust. Daar hebben ze in het koude Scandinavië iets op gevonden: twee losse dekens.

Nooit meer vechten om de lakens, nooit meer wakker worden van de kou, omdat je partner zich de dekens heeft toegeëigend, de Scandi's zweren erbij. En wij misschien binnenkort ook wel, gezien het idee viraal gaat op TikTok.

De eerste die er over berichtte op het platform is Cecilia Blomdahl. De Zweedse woont op Spitsbergen en heeft het vast vaak koud. In een video laat ze zien hoe ze zorgt dat ze het 's nachts in ieder geval warm heeft. “Elke keer als ik mijn lakens ververs, krijg ik commentaar", begint ze. "Ja, wij gebruiken twee donsdekens. Da’s normaal hier in Scandinavië, maar blijkbaar niet in de rest van de wereld. Maar ik zou nooit kunnen leven met slechts één deken.”

De reacties zijn veelal positief. “Het hebben van twee donsdekens redt relaties”, schrijft iemand. “Ik wilde dat mijn man dit zag zitten. Dan zouden we eindelijk stoppen met ’s nachts te vechten om ons laken”, vindt een ander. En nog iemand schrijft: “Mijn man en ik gebruiken sinds kort twee donsdekens. Dit was de beste keuze ooit en heeft ons huwelijk gered.”