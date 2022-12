Waarom achteruitlopen zo goed voor je is

Lopen doe je waarschijnlijk meestal vooruit. Dat is nu eenmaal op veel vlakken praktischer. Maar wist je dat achteruitlopen eigenlijk veel gezonder is?

Niet alleen zorgt de omgekeerde beweging ervoor dat je brein zich meer in moet spannen, maar het biedt ook voordelen voor de rest van je lichaam.

Wandelen is een veel gecompliceerdere beweging dan we denken. Het vraagt coördinatie van onze visuele, vestibulaire (draaien, snel bewegen) en proprioceptieve (bewustzijn van waar ons lichaam zich bevindt in de ruimte) systemen.

Als we achteruitlopen kost het onze hersenen meer moeite om deze systemen te coördineren, maar het levert ook gezondheidsvoordelen op: het verbetert onze stabiliteit en balans en de manier waarop we lopen. Als we achteruitlopen nemen we kleinere stappen, maar ook meer, wat onze spierkracht verbetert en de druk op de gewrichten vermindert. Het is ook een goede oefening voor mensen met lage rugpijn, omdat de spieren in de onderrug meer ondersteund worden. Het helpt zelfs patiënten met neurologische aandoeningen om weer sneller en meer in balans te wandelen.

Bovendien is achteruitlopen intensiever, waardoor je 40 procent meer calorieën verbrandt, terwijl je in hetzelfde tempo beweegt. Als het je eenmaal lukt om lange tijd achteruit te lopen, zou je eens achteruit moeten gaan rennen. Dat is nog beter voor spieren, gewrichten en conditie. Je gaat er ook efficiënter door vooruit rennen.