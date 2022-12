Man misbruikt maandenlang pony’s in Gelders weiland en is blij dat hij werd betrapt

Een 61-jarige man uit de gemeente Neder-Betuwe heeft toegegeven routineus dieren seksueel te mishandelen in het open veld. Hij kon de enorme drang naar eigen zeggen niet weerstaan en parkeerde zijn auto meermaals bij een Gelders weiland.

“Ik ben niet trots op waarom ik hier ben. Ook ik keur hetgeen gebeurd is volledig af”, zo sprak de man voor de rechter. “Ik ben de eigenaren dankbaar dat ze deden wat ze moesten doen. Was ik ze maar 45 jaar eerder tegengekomen. Dan was me een hoop ellende bespaard gebleven.”

De man lijdt aan parafilie (atypische seksuele voorkeur) en zegt zich kapot te schamen. Hij heeft al van alles geprobeerd om ervan af te komen, maar nu hij in behandeling is bij een specialistische instelling lijkt zijn oerdrang als sneeuw voor de zon te zijn verdwenen. “Ik heb het nooit meer gedaan”, zegt hij. Al moet hij (en het vee) naar eigen zeggen wel oppassen als de stress oploopt.

De officier van justitie eist drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar met bijzondere voorwaarde dat hij de behandeling voortzet. De dierenbeul was blij met de strafeis en trok nogmaals het boetekleed aan. “Ik ben geen verdachte, maar een dader”, zei hij. De uitspraak volgt over twee weken.