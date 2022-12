‘Vette’ amandelen helpen je gewicht te verliezen

Ze zitten vol vetten, maar toch zijn amandelen een bondgenoot in de strijd tegen de kilo’s, stellen Australische onderzoekers. Voedingswetenschappers van de ­University of South Australia ontdekten hoe de vette amandel, goed voor 575 kilocalorieën per honderd gram, kan helpen om vetrolletjes weg te werken, schrijft De Morgen. Door amandelen te eten eet je namelijk minder andere voedingsmiddelen. Zo’n 30 tot 50 gram amandelen per dag kan er voor zorgen dat je in een dag minder calorieën consumeert.

Na de amandelsnack aten mensen 72 kilocalorieën minder bij hun volgende maaltijd dan wanneer ze een koolhydraatrijk tussendoortje namen. En de calorieën die ze minder aten, kwamen bijna allemaal van junkfood.

De belangrijkste verklaring is dat amandelen vol eiwitten, onverzadigde vetzuren en vezels zitten en zo flink meer verzadigen dan koekjes. De onderzoekers noemen de resultaten ook opvallend omdat de noten de hormonen die eetlust reguleren beïnvloeden.