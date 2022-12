Waarom je beter geen matje op het toilet legt

In menig Nederlands toilet mag een matje niet ontbreken. Zeker nu je de verwarming op de wc waarschijnlijk uit hebt staan, is het wel zo lekker aan je voeten. En toch: erg fris is het niet.

Zo'n wc-mat zit namelijk in mum van tijd vol bacteriën. Je staat er met je schoenen op waarmee je net nog over straat liep. En mis mikkende mannen willen ook nog weleens wat urinedruppels achterlaten. Kortom: goor, zo'n mat.

En het punt is: je ziet het niet. Daarom ligt de wc-mat zomaar maanden op het toilet zonder dat ie eens een keertje lekker gewassen wordt, wat al die bacteriën reuzefijn vinden. En dus ruim je de wc-mat maar beter op óf je stopt hem elke week in de wasmachine. Liefst op 60 graden, zodat de beestjes doodgaan.