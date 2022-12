Bevallen zonder te weten dat je zwanger bent? Het komt vaker voor dan je denkt

Tamara moest vorige week naar het toilet toen ze in een KLM-vliegtuig zat. Ze kwam er met een baby weer uit. En wist niet dat ze zwanger was. Dat is minder zeldzaam dan je verwacht.

Die dikke buik, daar kan je toch niet omheen, zou je denken, maar volgens gynaecoloog Hans Duvekot van het Erasmus MC gebeurt het in Nederland zo'n zestig keer per jaar dat een zwangerschap pas bij de bevalling wordt ontdekt.

"Wat we weten over deze groep vrouwen is dat ze vaker dan andere vrouwen bloedingen hebben tijdens de zwangerschap. Hierdoor lijkt het alsof ze menstrueren terwijl dit niet het geval is", vertelt hij tegen Editie NL.

"Daarnaast zijn deze vrouwen vaak minder misselijk. Het kan zijn dat de buik minder groot is, maar in principe zul je altijd wel iets van een buik zien. Alleen bij vrouwen die al eerder een kind hebben gekregen is de buikwand wat slapper en dat maakt dat ze al meer een 'buikje' hebben."

Dat ze de baby niet voelen schoppen, kan komen doordat de placenta ervoor ligt. Daarnaast kunnen ongewenst zwangere vrouwen de baby voor zichzelf ontkennen, aldus Duvekot. "Dit kan ervoor zorgen dat vrouwen het tot aan de bevalling psychisch kunnen verdrukken. Ze weten het dan wel, maar stoppen het weg."