Zo belangrijk is gezond eten: ‘Kwart van de kanker ontstaat in de darmen’

Wat er in je darmen gebeurt, is meestal niet iets waar we veel aandacht aan besteden. Toch zouden we dat wel moeten doen. De 100.000 miljard bacteriën die er leven zijn van groot belang voor onze gezondheid.

Ze vormen een belangrijk deel van ons micriobioom en zorgen ervoor dat ons eten goed wordt verteerd, maar maken ook bijvoorbeeld bepaalde vitamines aan, schrijft het AD.

Door ons microbioom gezond te houden kunnen we tal van ziektes voorkomen. "Bijna een kwart van alle kanker ontstaat in de darmen”, zegt minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers. "Van slokdarmkanker tot endeldarmkanker.”

Belangrijk voor gezonde darmen is vooral minstens 1,5 liter water per dag drinken, genoeg vezels eten en veel groente en fruit. Ook genoeg slapen, veel bewegen en voldoende ontspannen is belangrijk, maar voeding maakt het meeste uit.

Eet dus volkorenbrood, zilvervliesrijst, volkoren pasta en havermout in plaats van hun ongezondere tegenhangers en probeer ook eerder op de dag al wat groente te eten. Vermijd al te bewerkt voedsel, maar neem gerust wat meer noten, koffie, thee en karnemelk. Die stimuleren de diversiteit van het microbioom.