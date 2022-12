Kun je nu beter wel of niet uit bed gaan als je niet kunt slapen?

Slapen zodra je hoofd je kussen raakt, het is niet iedereen gegeven. Soms lig je uren wakker, maar zin om uit je warme bed te stappen heb je ook niet. Toch kun je dat beter wel doen, legt een neurowetenschapper uit aan Metro.

"Als je moeite hebt met in slaap vallen, dan wil je er eerst voor zorgen dat je jezelf echt genoeg tijd hebt gegeven", vertelt Els van der Helm, die ook slaapexpert is. "Het is normaal dat in slaap komen tot wel 30 minuten kan duren vanaf het moment dat je de lichten uit doet.”

Maar ben je na een half uur nog steeds wakker, dan kun je beter even opstaan om met zo min mogelijk licht een simpele activiteit te doen, zoals een boek lezen of de was opvouwen. Blijf van je telefoon af, doe geen felle lampen aan en ga zeker niet snacken, aldus Van der Helm.

Ze raadt slechte slapers ook aan om kritisch naar hun avondroutine te kijken. Ben je wel slaperig genoeg? "Je kunt uitgeput zijn, maar niet slaperig. Slaperig is echt moeite om wakker te blijven, terwijl je moe kunt zijn, maar nog steeds heel alert of misschien zelfs opgepompt van de stress. Check dus even bij jezelf of je echt slaperig bent. Zo niet, wacht dan met naar bed gaan en zorg er eerst voor dat je slaperig wordt.”

Mogelijk ga je zelfs te vroeg naar bed. "Als je meer een avondtype bent, dan is je lichaam misschien nog niet klaar om te slapen.”