Britse gynaecoloog trekt aan de bel: ‘Gebruik geen kerstversiering of zuurstokken als seksspeeltje’

Het is bizar dat deze waarschuwing de ether in wordt geslingerd, maar blijkbaar is het nodig om een 'stupide sekstrend' aan te stippen. Vele kerstballen, pieken, maar ook zuurstokken... je kunt het zo gek niet bedenken of gynaecoloog Sarah Welsh heeft ze moeten verwijderen in haar praktijk.

'Erg gevaarlijk' noemt Welsh de acties van opgewonden creatievelingen die de hand aan zichzelf slaan. De afgelopen maand ziet ze een sterke toename van ziekenhuisopnames waarbij ze de ornamenten chirurgisch heeft moeten verwijderen. “De attributen kunnen scherpe onderdelen hebben die afbreken zodra je ermee gaat masturberen”, vertelt Welsh in gesprek met NeedToKnow.online. “Absoluut niet geschikt om in je anus of vagina te stoppen.”

Ook bontgekleurde zuurstokstaven vinden gretig aftrek en reizen geregeld af naar plekken waar de zon niet schijnt. Dit lijkt misschien onschuldig, maar de dokter legt uit dat een zuurstok als dildo gebruiken ernstige gezondheidsproblemen kan geven: “Het suikergehalte van bijvoorbeeld een zuurstok kan het microbioom verstoren waardoor de kans op ernstige infecties groot is”, besluit de gynaecoloog.