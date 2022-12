Waarschijnlijk gaan je goede voornemens mislukken. En dat is niet zo erg

Bij het overgrote deel van de mensen mislukken de goede voornemens al na een maand. Best oké, als je een Dry January had in gepland, maar niet als je duurzaam je leefstijl wilt verbeteren. Toch moet je ook dan niet te streng voor jezelf zijn.

Volgens filosoof Stine Jensen, die het boek Faalmoed schreef, krijgen we van goede voornemens eerder een slechter dan een beter gevoel, zo vertelt ze in de Volkskrant. "Er is niets mis met minder willen drinken, maar als je heel rigide op 1 januari aankondigt ermee te stoppen, maak je er een wedstrijd van", zegt Jensen. "Als het niet lukt om het einddoel te behalen, heb je het gevoel dat je hebt gefaald."

Groepsdruk

Dit gevoel van falen wordt nog erger doordat er bij stopacties op 1 januari een hoop groepsdruk komt kijken. "Voor sommige mensen kan een derde oog goed werken om goede voornemens vol te houden, maar je faalt ook harder door het oog van een ander."

Ze adviseert dan ook om op een anonieme dag ergens onopgemerkt te beginnen met je goede voornemens. En om mild voor jezelf te zijn. "Bij alle goede stopprogramma's, of het nou om roken of drinken gaat, is ruimte om de draad weer op te pakken nadat je bent gestruikeld - zonder schaamte en schuldgevoelens."

Schrijfster Marian Donner, die het Zelfverwoestingsboek schreef, vindt dat we goede voornemens vooral voor onszelf moeten doen. "Mensen zijn geen machines die altijd verbeterd moeten worden", zegt ze. "Het is prima om mooier, productiever of slimmer te willen zijn. Maar vraag jezelf wel af waarom je dat wilt. Omdat je denkt dat de samenleving dat verwacht of omdat het bijdraagt aan je eigen levensgeluk? Dan pas ben je echt bereid er iets voor op te geven en lukt het je om jezelf te veranderen."