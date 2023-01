Vaak last van een opgeblazen buik? Dit zijn mogelijke oorzaken

Na een copieus kerstdiner of een overdaad aan oliebollen kun je weleens last krijgen van een opgeblazen buik. Maar er zijn meer oorzaken voor 'bloating'.

In totaal heeft zo'n 20 procent van de mensen weleens last van een opgeblazen gevoel. Maag-darmspecialist Heiko De Schepper (UZA) verbaast het niet, zegt hij tegen HLN. “Een van de belangrijkste oorzaken is het prikkelbaredarmsyndroom (PDS). Dat is een chronische aandoening die gepaard gaat met buikpijn, krampen, constipatie, diarree of een mix van de twee. Minstens tien procent van de mensen heeft PDS. Tel daar nog eens alle andere oorzaken bij op die kunnen leiden tot bloating, en je zit al snel aan dat cijfer.”

Hormonen

Vrouwen hebben er meer last van dan mannen. “Hoe dat komt, weten we niet. Al kan het deels verklaard worden door het feit dat vrouwen sneller naar een arts stappen met zulke klachten”, zegt hij. “Twee: de bekkenbodem is anders en kwetsbaarder bij vrouwen. Ik zie veel vrouwen die hun bekkenbodemspieren op een foute manier gebruiken wanneer ze naar het toilet gaan: ze duwen te hard, spannen hun bekkenbodemspieren continu aan waardoor ze geconstipeerd raken.” Daarnaast spelen hormonale schommelingen een rol. Zo hebben vrouwen meer last van bloating vlak voor hun menstruatie.

Stress

Ten derde is stress een belangrijke oorzaak. “Stress kan een trigger zijn die PDS uitlokt en de klachten intenser maakt. Los daarvan zorgt stress ervoor dat je hele lichaam overgevoelig wordt voor prikkels. Óók voor darmprikkels.”

Voeding

Tenslotte speelt voeding een rol. Diëtist Deborah De Jaegere vertelt: “Er is een aantal klassiekers dat weleens tot buikklachten leiden: denk aan uien, knoflook en bonen. Als je veel koolzuurhoudende dranken drinkt zoals bruiswater of cola, krijg je soms ook extra gasvorming en bloating”, verklaart de diëtist. “Ook suikerrijke voeding kan sneller zorgen voor een opgeblazen gevoel. Suikers zijn namelijk een voedingsbron voor slechte bacteriën in je darmen, waardoor je meer last kunt ondervinden. En wie gevoelig is voor gluten of lactose kan ook maar beter opletten.”