Deze 6 voedingsmiddelen zijn minder ongezond dan je denkt

Verwacht niet dat we plots de loftrompet gaan steken over chips en chocola. Helaas zul je je op dat gebied aan je goede voornemens moeten houden. Er zijn wel enkele andere producten die het januarileed wat kunnen verzachten, omdat ze toch best gezond blijken te zijn.

Pindakaas

Bestrijk je boterham gerust met een (bescheiden) laag pindakaas. Ja, er zitten veel calorieën in, maar ruim 80 procent bestaat uit gezonde vetten. Daarnaast bevat pindakaas veel eiwitten, vitamine E, niacine, antioxidanten, magnesium en foliumzuur. Koffie

Ooit probeerden mensen nog weleens te minderen met koffie in januari. Inmiddels weten we dat dat niet nodig is. Koffie wordt zelfs aangeraden in een gezond dieet. Er zijn signalen dat het beschermt tegen ziektes en de levensduur verlengt. Houd het wel bij een bakkie of vijf per dag. Popcorn

Het fijne van popcorn is dat het zo weinig weegt. Daardoor bevatten drie koppen vol slechts 100 calorieën. Er zitten ook nog wat gezonde fytonutriënten in. Dat maakt het tot een prima tussendoortje. Witte rijst

We hebben altijd geleerd dat witte rijst een echte dikmaker is, die de bloedsuikerspiegel de lucht injaagt. Dat gebeurt dus niet als je het combineert met veel groenten. Daardoor worden de suikers trager opgenomen. Je hoeft dus echt niet altijd zilvervliesrijst te nemen. Trouwens, zoveel vezels zitten daar ook weer niet in. Diepvriesgroenten

De meeste mensen blijven kiezen voor verse groenten. Het wil er maar heel moeilijk in dat diepvriesgroenten eigenlijk gezonder zijn, omdat ze direct na de oogst worden ingevroren. Daardoor blijven de voedingsstoffen beter behouden. Eieren

Met eieren is helemaal niets mis. Ze zitten vol met eiwitten uiteraard, maar zijn ook een bron van choline, ijzer, zink en de vitamines A, B en E. Zolang je er maar geen spek bij bakt.