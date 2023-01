Wekelijks sterven er 300 tot 500 Britten door ingestorte gezondheidszorg

Britse patiënten in nood moeten uren wachten op een ambulance. En daarna op een behandeling. Veel mensen sterven daardoor onnodig, zeggen artsen zelf.

Volgens de beroepsvereniging voor spoedeisendehulpartsen overlijden er 300 tot 500 mensen per week, omdat er geen adequate zorg beschikbaar is. Er zijn voorbeelden van mensen die meer dan 16 uur moeten wachten op een ambulance.

"De crisis bij de NHS bestaat al jaren, maar komt nu tot een kookpunt", vertelt correspondent Anne Saenen bij RTL Nieuws. Corona en griep zorgen voor extra druk, maar ook zonder die virussen is de zorg overbelast.

Er is een groot personeelstekort, er gaat te weinig geld naar toe en er is te veel bureaucratie, aldus Saenen. Verpleegkundigen en ambulancepersoneel worden onderbetaald.

Heilig huisje

Zelf heeft ze meegemaakt hoe slecht het gesteld is met de zorg. "Ik ben in de afgelopen jaren twee keer op de spoedeisende hulp geweest met een kind. Eenmaal heb ik vier uur moeten wachten, de andere keer zeven uur. Het systeem is vastgelopen."

De NHS, de National Health Service, is gratis voor iedereen. "Het is een heilig huisje, waar de Britten trots op zijn. Iedereen is gelijk en krijgt dezelfde zorg, arm of rijk. Daar iets aan doen ligt politiek heel gevoelig," aldus Saenen.

Nederland kent deels dezelfde problemen. Ook hier is het personeelstekort groot en zijn zorgmedewerkers veel te veel tijd kwijt met administratie. De wachttijd voor een ambulance loopt eveneens op. Laten we dus maar hopen dat het niet dezelfde kant op gaat als in het Verenigd Koninkrijk.