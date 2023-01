Uitgeschoten met de peper of de sambal? Zo kun je het gerecht nog redden

Je bent lekker aan het kokkerellen en gooit een flinke lepel sambal in de pan, maar dan breekt het zweet je uit: er zaten al hete pepers in de Thaise wokgroenten en waren die kipstukjes ook al niet vurig gekruid? Help! Hoe kun je deze monsterlijk hete maaltijd nog redden?

Er zijn verschillende mogelijkheden om de pittige smaak te neutraliseren en de Scovilleschaal van het gerecht omlaag te brengen:

Tafelzuur

Surinaamse en ook Indonesische gerechten worden vaak geflankeerd door zoetzure komkommer en andere groenten, ingelegd in azijn en suiker. Zo is het Indische tafelzuur atjar tjampoer heerlijk bij een scherpe maaltijd, en zit er sambal en zoetzure komkommer bij een broodje rendang ajam (kip).

Suiker

Oosterse kruidenmixen zitten vaak vol suiker. Zoet kan pittigheid goed neutraliseren, maar voeg niet teveel suiker of honing toe als je zelf aan de slag gaat. Het is niet gezond en heeft al snel een grote invloed op de smaak.

Zuivelproducten

Het toevoegen van zuivel is een effectieve manier om pittige, kruidige gerechten weer binnen de normale bandbreedtes van de smaak te krijgen. Melk, kookroom, zure room of yoghurt werken allemaal prima. Zorg wel dat je het pas laat aan de pan toevoegt, want bij hoge temperaturen gaat zuivel schiften, en dat wil je niet.

Kokosmelk

Een scheut kokosmelk doet wonderen. Het is geen zuivelproduct, maar door de sterke smaak en het vet blust het uitstekend. Vooral bij Indiase, Thaise en andere Oosterse gerechten is dit een goed idee.

Mayonaise

Kun je het niet meer aan en staan de zweetdruppels op je voorhoofd na het verorberen van de eerste portie? Schroom dan niet en pak de mayonaise-tube erbij. De azijn, olie, eieren en vetten laten de hitte uit de maaltijd en je mond verdwijnen. En het smaakt nog erg goed ook.

Zetmeel

Aardappelen, rijst, pasta en couscous bevatten veel zetmeel, wat een hitte absorberende werking heeft en dus een verkoelend werkt. Mocht je te enthousiast zijn geweest met de hete kruiden in de soeppan, probeer dan eens wat rijst toe te voegen. Zo maak je een eigen Chinese congee (gevulde rijstsoep).

Het eten laten afkoelen

Wacht even voordat je gaat aanvallen. Pittig eten proeft nog intenser als de temperatuur van het gerecht hoog is. En niet alleen omdat de substantie die je doorslikt erg warm is. De smaakmakende, actieve stoffen in kruiden voelen extra scherp aan op de tong bij hogere temperaturen door hun chemische kenmerken.