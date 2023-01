Miljoenen mensen slikken maagzuurremmers, maar dat is niet zonder gevaar

Maagzuurremmers lijken een onschuldig middeltje om een vervelende kwaal op te lossen, maar langdurig gebruik is eigenlijk niet de bedoeling. Het is beter om de oorzaak aan te pakken.

Wie lange tijd maagzuurremmers slikt, kan last krijgen van complicaties, legt onderzoeker Tijn Kool van het RadboudUMC uit bij RTL Nieuws. "Mensen kunnen er maag- en darminfecties van krijgen. Je kan een tekort aan magnesium en vitamine B12 oplopen en ook botontkalking. Maar eigenlijk is misschien wel het grootste risico dat het de werkelijke problemen verbergt."

Vaak worden maagzuurremmers langer gebruikt dan aanbevolen. "Mensen gaan de pillen slikken omdat ze last van hun maag hebben en je krijgt vaak last van je maag doordat je te veel eet, te vet eet, alcohol drinkt, rookt of onvoldoende beweegt", aldus Kool. "Juist dat soort dingen zijn belangrijk om aan te pakken. En dan is het heel makkelijk om een pilletje te slikken. Maar die oorspronkelijke problemen blijven. En die veroorzaken natuurlijk ook allerlei andere klachten, zoals hart- en vaatziekten en suikerziekte."

De oplossing? Gezonder leven. Dan verdwijnen de klachten vaak vanzelf.