Smerig! Hoe vaak moet je een herbruikbare waterfles wassen?

Herbruikbare flessen zorgen ervoor dat je genoeg blijft drinken en zijn goed voor het milieu, omdat je minder plastic afval creëert. Een gezonde gewoonte dus om zo'n fles bij je te dragen. Maar spoel je hem wel vaak genoeg schoon?

Onderzoek van WaterFilterGuru toont aan dat de hervulbare drinkflessen in een mum van tijd veranderen in een smerige bacteriologische bende als je niet oppast. Duizend Amerikanen die dagelijks een herbruikbare waterfles gebruiken, deden mee aan de test. Verschillende soorten flessen werden onderzocht op bacteriekolonies (uitgedrukt in colony-forming units of CFU's). Flessen met schroefdop waren het goorst (30 miljoen CFU's) en knijpflessen bleken het schoonst (3 miljoen CFU's).

Maar hoe vies is dat eigenlijk? Ter vergelijking: een gemiddelde drinkfles bevat twee keer zoveel bacteriën als een doorsnee gootsteen en vijf keer zoveel als een computermuis. Sterker nog, een drinkfles bevat veertien keer meer viezigheid dan een drinkbak van een huisdier en liefst 40.000 keer meer bacteriën dan een gemiddelde wc-bril.

Bacteriekolonies gedijen geweldig op vochtige plekken. Je moet een herbruikbare waterfles daarom eigenlijk elke dag schoonmaken en elke week ontsmetten. Als je ziek bent, is het belangrijk om dit nog vaker te doen.