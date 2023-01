Minder eten verslaat periodiek vasten voor gewichtsverlies, zegt studie

Het eten van kleinere maaltijden en het verminderen van calorieën is een effectievere manier om gewicht te beheersen dan intermitterend vasten (IF), wanneer eten alleen in bepaalde tijdsblokken man.

Dat concluderen onderzoekers van de Johns Hopkins University School of Medicine die zes maanden lang de eet-, slaap- en waakpatronen van 547 volwassenen bestudeerden. Hun bevindingen verschijnen woensdag in het Journal of the American Heart Association.

"Onze bevindingen ondersteunden het gebruik van tijdgebonden eten niet als een strategie voor gewichtsverlies op de lange termijn in een algemene medische populatie", concludeerden ze.