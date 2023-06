Gewetenloze dieven stelen accu uit AED: vrouw overlijdt na mislukte reanimatiepoging

Een vrouw uit het Noord-Brabantse Schaijk is overleden aan een hartstilstand, nadat burgerhulpverleners een openbare AED niet konden gebruiken om haar te reanimeren. De accu van het apparaat was verdwenen, hoogstwaarschijnlijk door een laffe dief gestolen en doorverkocht.

Beheerder Jan Albers kan het niet geloven: “Hoe haalt iemand het in zijn hoofd de accu van een AED weg te halen?”, zegt hij tegen Omroep Brabant. “Dat doe je toch niet?” Albers beheert de draagbare apparaten in zijn gemeente al jaren. Het komt enkele keren per jaar voor dat een AED in 'zijn' gebied wordt gebruikt bij een noodgeval. Dit gebeurde donderdagavond ook na een reanimatiemelding in Schaijk.

“Een man haalde de AED van de gevel af en nam die mee naar de vrouw voor wie de melding was bedoeld. Hij zei dat het apparaat het helemaal niet deed.” Albers haalde de AED vrijdag op en zag meteen wat er aan de hand was. “De accu was weg. Dat kan alleen maar door diefstal zijn gebeurd. Die accu kan er niet zomaar uit vallen”, aldus Albers.

Zulke accu's zijn volgens hem minstens 250 euro waard. De beheerder heeft aangifte gedaan bij de politie en gaat alle AED's in de regio stuk voor stuk controleren. “Je moet er toch niet aan denken dat dit ook bij die andere apparaten het geval is?”