Met dit simpele trucje kun je zien of je te weinig water drinkt

Het is warm, het is heet, goed blijven smeren en veel blijven drinken is het advies. En dan hebben we het niet over ijskoude biertjes en limoncello spritz, maar flinke ladingen water. Hoe weet je nu of je te weinig vocht tot je neemt? Doe deze simpele huidknijptest.

Dorst, een droge huid, droge mond en weinig zweten of plassen zijn tekenen dat je meer vocht tot je moet nemen. Ook de kleur van de urine kan een vochttekort verklappen. Je plas hoort lichtgeel te zijn. Als je niet goed gehydrateerd bent, gaan de prestaties van lichaam en geest achteruit. Drink dan ook minimaal twee liter water per dag, en bij deze hete temperaturen liefst nog een liter of anderhalf meer.

Dehydratatie-check

Dokter Karan Rangarajaran deelt zijn medische kennis op TikTok en legt uit hoe je zelf kunt meten of je een vochttekort hebt. “Dit staat bekend als de ‘skin pinch’ of skin turgor-test”, legt hij uit in de video. “Hoe beter gehydrateerd je bent, hoe elastischer de huid is. Jouw huid zal binnen 2 seconden terugveren nadat je erin hebt geknepen. Drink je te weinig, dan verliest de huid zijn elasticiteit. Het duurt dan een tijdje voordat de vingerhuid weer terugveert. Die blijft dan langer omhoog staan.”

Dit is een simpele test die door artsen wordt gedaan om snel te meten of iemand is uitgedroogd. Een kanttekening: bij ouderen is deze test minder betrouwbaar omdat de huid met de jaren minder elastisch wordt.