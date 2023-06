Wat moet je doen als je bent gestoken door een kwal?

De snelwegen en treinen richting het strand zitten bomvol; half Nederland zoekt verkoeling aan de zee. Maar de mens is niet de enige die aan het dobberen is, we delen de kust met allerlei zeedieren.

Het strand ligt vandaag bezaaid met kwallen. Waarom is dat eigenlijk en wat moet je doen tegen een kwallensteek?

Kwallen kunnen niet zwemmen, ze zijn afhankelijk van de zeestroming, en die staat vandaag net de verkeerde kant op. Dit komt doordat de wind vanaf land waait en een tegenovergestelde onderstroming in de zee aanwakkert. "Het is bekend dat bij een aflandige wind een onderstroom komt, waardoor de kwallen makkelijker het strand bereiken", zegt meteoroloog Reinier van den Berg tegen RTL Nieuws. "Of die beesten het nu willen of niet."

Tot dinsdag veel kwallen

De kans is dus groot dat je de glibberige schepsels de komende dagen tegenkomt aan de kust. "Als er vandaag veel kwallen zijn, is dat morgen zeker ook zo. Dan staat de wind exact hetzelfde", legt Van den Berg uit. "Maandag heb je nog steeds een aflandige oostenwind. Dinsdag verandert de oostenwind iets meer in een noordoostenwind, wat boven zee bijna altijd een noordenwind wordt. Dat betekent dat de onderstroom minder krachtig wordt, waardoor je waarschijnlijk minder kwallen aan de kust zult zien."

De dieren drogen snel uit als ze aanspoelen op het strand. Na enkele uren gaat het dier dood, maar hun netelcellen aan de buitenkant van de tentakels blijven nog veel langer actief. Hierin zit het gif, dus je kunt nog steeds een kwallensteek oplopen als je op een dode kwal gaat staan.

Wat te doen na een kwallensteek

Ben je geprikt, blijf dan rustig. Het is pijnlijk, maar in bijna alle gevallen onschadelijk. Spoel de huid af met zout zeewater, niet met drinkwater of urine. Verwijder (met pincet of handschoenen) eventuele resten van tentakels uit de huid. Je kunt de huid insmeren met een standaard insectenbeetmiddeltje, dit zorgt ervoor dat de jeuk vermindert. Krijg je last van hoofdpijn, overgeven of ademhalingsproblemen, bel dan meteen een arts. Mogelijk ben je allergisch voor een kwallensteek.