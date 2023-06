Subsidie op zonnebrandcrème? Dermatologen pleiten voor gratis uitdelen

Als je de drogisterij binnenstapt, dan staren de dure flesjes met zonnebrandcrème je aan. Een miniflacon voor een tientje of een A-merk van het 'witte goud' voor 25 tot 40 euro; jezelf beschermen tegen huidkanker is een dure bezigheid. Kan dat niet wat goedkoper?

"Doordat het zo duur is, zijn sommige mensen minder geneigd om te smeren", zegt dermatoloog Menno Gaastra tegen Editie NL. "Wat mij betreft mag het best gesubsidieerd worden. Sommige mensen kunnen het al op recept krijgen, maar ik zou er zeker voorstander van zijn als het gratis wordt aangeboden."

Een logische oproep waar ook het KWF achter staat: "Het zou mooi zijn als de overheid daarvoor zou kiezen. Wij vinden het van belang dat producten die de gezondheid beschermen, voor iedereen beschikbaar zijn", vertelt een woordvoerder van de stichting.

Goedkope zonnebrandcrème

Goedkope huismerken beschermen net zo goed als een duurdere variant. Als je maar een hoge factor uitkiest, liefst 30 of 50. “Het is belangrijk om in te smeren, maar ook om de schaduw op te zoeken”, aldus Gaastra. "Het maakt niet uit hoeveel het kost, als je maar smeert. Een groot deel van de prijs is marketing."

Minister Kuipers van Volksgezondheid ziet er weinig heil in om een dergelijk subsidieplan landelijk uit te rollen, ook al kunnen hierdoor mogelijk een flink aantal kankergevallen, dure behandelingen en extra druk op de zorg voorkomen worden. "Vanuit VWS zijn er vooralsnog geen voornemens om zonnebrand te subsidiëren”, klinkt het.