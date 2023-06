Wat is een zonne-snor en hoe voorkom je dat je er een krijgt

Als je veel in de zon bent kun je een zonnesnor krijgen, officiële naam Malasma.

In officiële termen heet zo’n snor dus melasma, maar wordt ook wel hyperpigmentatie genoemd. Die donkere verkleuring komt door genen, hormonen en blootstelling aan zonlicht – en vaak een combinatie van die drie. Melasma manifesteert zich vaak op de bovenlip. Vandaar dus de term ‘zonnesnor’.

Er is geen manier om melasma volledig te voorkomen, maar er zijn wel manieren om de kans op het ontwikkelen van melasma te verkleinen. Het is belangrijk om blootstelling aan de zon te vermijden of te beperken door het dragen van beschermende kleding en het gebruik van zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor (SPF>50) . Daarnaast kan het gebruik van hormonale anticonceptie of hormoonvervangende therapieën bijdragen aan het ontstaan van melasma.