Op autovakantie? In deze landen mag je helemaal geen alcohol drinken als je gaat rijden

Er zijn grote verschillen in het buitenland wat betreft de alcohollimiet voor verkeersdeelnemers. Mocht je op vakantie wel zin hebben in een biertje of een wijntje, let dan goed op: sommige landen hanteren een zerotolerancebeleid. We hebben de Europese landen en andere populaire vakantielanden op een rij gezet.

In Nederland is de grens 5 promille (wat gelijkstaat aan ongeveer 1 glas alcoholhoudende drank voor een vrouw en 2 voor een man, maar dit hangt af van je lichaamsgewicht). In de landen om ons heen varieert het van 0 tot 8 promille. Het beste is om helemaal niet te drinken als je van plan bent om te gaan rijden. Zeker als je weinig gegeten hebt, of een paar drankjes in de zon drinkt, dan raak je snel onder invloed en ben je daardoor minder alert in het verkeer.

Zerotolerancebeleid

In Roemenië, Tsjechië, Slowakije en Hongarije mag je helemaal geen alcohol in je bloed hebben als je achter het stuur zit. Het duurt ongeveer anderhalf uur voordat een alcoholeenheid wordt afgebroken door je lever. Als je een avond en nacht flink doorzakt, dan kan het zijn dat je de volgende ochtend nog steeds niet mag rijden.

Alcohollimiet in het verkeer in Europese landen:

Andorra - 0,05 procent

Armenië - 0,08 procent

Azerbeidzjan - zerotolerance

België - 0,05 procent

Bosnië en Herzegovina - 0,03 procent

Bulgarije - 0,05 procent

Cyprus - 0,05 procent

Denemarken - 0,05 procent

Duitsland- 0,05 procent

Estland - 0,02 procent

Finland - 0,05 procent

Frankrijk - 0,05 procent

Georgië - 0,03 procent

Griekenland - 0,05 procent

Groot-Brittannië - 0,08 procent

Hongarije - zero tolerance

IJsland - 0,05 procent

Ierland - 0,05 procent

Italië - 0,05 procent

Kazachstan - zero tolerance

Kroatië - 0,05 procent

Litouwen - 0,05 procent

Liechtenstein - 0,05 procent

Litouwen - 0,04 procent

Luxemburg - 0,05 procent

Macedonië - 0,05 procent

Malta - 0,08 procent

Moldavië - 0,03 procent

Monaco - 0,02 procent

Montenegro - 0,03 procent

Nederland - 0,05 procent

Noorwegen - 0,02 procent

Oekraïne - 0,02 procent

Oostenrijk - 0,05 procent

Polen – 0,02 procent

Portugal – 0,05 procent

Roemenië - zero tolerance

San Marino - 0,05 procent

Schotland - zero tolerance

Servië - 0,03 procent

Slowakije - zero tolerance

Slovenië - 0,05 procent

Spanje - 0,05 procent

Tsjechië - zero tolerance

Wit-Rusland - 0,03 procent

Zweden - 0,02 procent

Zwitserland - 0,05 procent

Alcohollimiet in populaire overzeese vakantiebestemmingen:

Australië - 0,05 procent

Verenigde Staten - 0,08 procent

Nieuw Zeeland - 0,05 procent