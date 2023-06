Ik ruik vaak naar zweet. Wat kan ik daaraan doen?

Sommige mensen hebben er vaker last van dan andere, maar het is voor allemaal vervelend: een zweetgeur die niet te negeren is. Het kan je ervan weerhouden om je comfortabel te voelen in sociale situaties en kan in sommige gevallen ook hinderlijk zijn voor anderen.

Blijf schoon

Een van de meest voor de hand liggende oplossingen is om te zorgen dat je schoon blijft. Dit betekent dat je regelmatig doucht of baddert, vooral na het sporten of andere lichamelijke activiteiten. Als je je regelmatig wast met een antibacteriële zeep of body wash, dan kan dit ook helpen om de bacteriën te verminderen die tot een onaangename geur kunnen leiden.

Kies de juiste kleding

De kleding die je draagt kan ook een grote invloed hebben op hoeveel je naar zweet ruikt. Synthetische stoffen, zoals nylon, houden zweet vast en laten het niet verdampen, terwijl ademende stoffen zoals katoen zweet wegvoeren van je huid en helpen om het te verdampen. Door kleding te dragen die ademend is en vocht afvoert, kun je ervoor zorgen dat je minder naar zweet ruikt gedurende de dag.

Gebruik deodorant of antiperspirant

Antiperspiranten zijn ontworpen om zweet te verminderen door de zweetklieren tijdelijk te blokkeren. Als je op zoek bent naar extra bescherming tegen zweetgeuren, dan kun je overwegen om een antiperspirant te gebruiken in plaats van een gewone deodorant. Deodorants helpen meestal alleen maar bij het maskeren van geuren, terwijl antiperspiranten daadwerkelijk de oorzaak van de geur aanpakken.

Pas je dieet aan

Wat je eet kan ook van invloed zijn op hoeveel je naar zweet ruikt. Voedingsmiddelen zoals knoflook en ui kunnen geuren veroorzaken die via je huid vrijkomen. Hetzelfde geldt voor junkfood en suikerrijke voedingsmiddelen, die kunnen bijdragen aan de groei van bacteriën die geuren veroorzaken. Als je je dieet aanpast en meer gezonde voedingsmiddelen eet, dan kan dit je helpen om minder naar zweet te ruiken.

Zoek hulp

Als je alles hebt geprobeerd en nog steeds last hebt van onaangename geuren, dan kan het tijd zijn om hulp te zoeken. Je huisarts kan je helpen bij het bepalen van de oorzaak van de geur en je doorverwijzen naar specialisten als dat nodig is. Soms kan het gebruik van professionele antiperspiranten of medicijnen nodig zijn om de oorzaak van de geur te behandelen.