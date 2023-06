Een klein dutje overdag gaat hersenveroudering tegen

Voel je vooral niet lui als je overdag een dutje doet. Het is alleen maar goed voor je. Volgens nieuw onderzoek gaat het namelijk hersenveroudering tegen.

"We ontdekten een verband tussen een dutje overdag en een groter hersenvolume. Dat betekent dat kort slapen overdag mogelijk beschermt tegen cognitieve achteruitgang, omdat het compenseert voor een slechte nachtrust", schrijven de onderzoekers van UCL in vakblad Sleep Health.

Ze gebruikten data van de Britse Biobank, een langlopende studie met gezondheidsinformatie van meer dan 500.000 Britten tussen de 40 en 69 jaar.

Uit gegevens van ruim 35.000 deelnemers bleek dat degenen die overdag even op één oor lagen 2,6 tot 6,5 jaar minder hersenveroudering hadden, al was er geen verband met cognitieve prestaties zoals reactietijd. "Het kan zijn dat een kort dutje kan helpen om het hersenvolume te behouden en dat is een positief iets voor bijvoorbeeld de preventie van dementie", stelt een onderzoeker, die zegt dat een half uurtje slapen genoeg is.

Professor Tara Spires-Jones van de British Neuroscience Association reageert in The Guardian positief op de studie. "Dit onderzoek is belangrijk omdat het opnieuw bewijs levert dat slaap belangrijk is voor de gezondheid van de hersenen."