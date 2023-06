Waarom kwijl je in je slaap? En wat kan je er tegen doen?

Kwijlen in je slaap kan behoorlijk gênant zijn en een bron van schaamte voor sommige mensen. Maar het is eigenlijk heel normaal en het overkomt bijna iedereen.

Kwijlen in je slaap is een natuurlijk proces en heeft vooral te maken met de ontspanning van je spieren. Tijdens de REM-slaap is je lichaam in een diepe ontspanning en worden je spieren volledig ontspannen, inclusief de spieren in je mond en keel. Hierdoor kan er gemakkelijk speeksel uit je mond stromen en kan je dus kwijlen in je slaap.

Maar er zijn ook andere oorzaken die kunnen leiden tot overmatig kwijlen in de slaap. Een veelvoorkomende oorzaak is de positie van je hoofd. Als je met je hoofd naar beneden slaapt of op een te hoog of te laag kussen, kan dit leiden tot het openen van je mond en dus meer kwijlen.

Een andere oorzaak kan zijn het hebben van een verstopte neus. Als je Sinusitis of allergieën hebt, kan dit je neus blokkeren en ademhaling via de mond veroorzaken wat leidt tot het kwijlen.

Er zijn echter oplossingen om het kwijlen in de slaap te verminderen. Probeer bijvoorbeeld een ander kussen met een ergonomisch ontwerp waardoor je hoofd in een neerwaartse houding wordt geplaatst. Dit zal ervoor zorgen dat je mond gesloten blijft en het kwijlen aanzienlijk wordt verminderd.

Als je problemen hebt met een verstopte neus of allergieën, kan het gebruik van neussprays en medicijnen de symptomen verlichten en het kwijlen voorkomen.