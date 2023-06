Dit weekeind kun je al na 10 minuten verbranden

Wie dit weekend van plan is om naar het strand te gaan moet zich goed insmeren. De zon is vandaag en morgen zo fel dat zonkracht 7 tot 8 kan worden bereikt. En dat is zeldzaam in Nederland.

Dat houdt in dat de (onbeschermde) huid binnen 10 tot 15 minuten kan verbranden. Op het strand of aan het water is dat nog sneller. Water en zand weerkaatsen de zonnestralen namelijk als een soort spiegel waardoor het zonlicht met 10 tot 20 procent wordt versterkt.

Het verstandigste is niet (te lang) in de zon te zijn, het op een na verstandigste is je zo goed mogelijk te beschermen met creme.

Als je huid vaak verbrand kan er bijvoorbeeld huidkanker ontstaan. Sterker nog, huidkanker heeft bijna altijd te maken met zonlicht.

“De zonkracht is het sterkst in de middag, een aantal uur, omdat de zon dan op het hoogste punt staat”, zegt meteoroloog Raymond Klaassen tegen Omroep Branbant. “Hoe hoger de zon, hoe sterker de zonkracht. Vandaag en met name morgen is het onbewolkt, dus je krijgt dan de volledige zonnestraling op je huid.”