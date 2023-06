Wanneer je beter geen tatoeages kunt nemen

Beslissen om een tatoeage te nemen is een belangrijke keuze, aangezien het een permanente verandering aan het lichaam betreft. Het is daarom van groot belang om een weloverwogen keuze te maken en de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid en hygiëne te waarborgen. Er zijn echter situaties waarin het niet aan te raden is om een tatoeage te laten zetten, bijvoorbeeld bij bepaalde medische aandoeningen of bij het gebruik van bepaalde medicijnen. Het is daarom altijd verstandig om voorafgaand aan het zetten van een tatoeage goed geïnformeerd te zijn en advies in te winnen bij een professionele tatoeëerder of arts.

Tatoeëren wordt afgeraden in bepaalde situaties. Dit betreft voornamelijk gevallen van lichtgevoeligheid, huidziekten, laesies op de tatoeageplaats, aanleg voor allergieën, diabetes, hartafwijkingen, epilepsie, zwangerschap of borstvoeding, immunosuppressieve aandoeningen of aandoeningen die vatbaar zijn voor infecties.

Het wordt aanbevolen om tatoeages te vermijden als men medicijnen gebruikt die de normale genezing van de huid vertragen, chemotherapie ondergaat, lijdt aan bloedstollingsstoornissen, vatbaar is voor bloeden of anticoagulantia gebruikt.

Het wordt niet aangeraden om te tatoeëren op bepaalde delen van het lichaam. Deze gebieden omvatten vooral plekken waar een tatoeage is verwijderd met behulp van een laser, gebieden die in het afgelopen jaar plastische chirurgie of radiotherapie hebben ondergaan, gebieden die minder dan zes weken geleden zijn getatoeëerd en littekens die minder dan een jaar oud zijn.