Amerikanen: geen bewijs dat coronavirus uit lab ontsnapte, maar blijft verdacht

De Amerikaanse inlichtingendiensten hebben een nieuw rapport uitgebracht waarin staat dat er geen bewijs is dat het coronavirus dat in 2019 een enorme pandemie veroorzaakte, is ontsnapt uit een laboratorium in Wuhan. Maar ze sluiten het ook niet uit.

Onder meer de CIA stelt dat ze niet hebben kunnen achterhalen waar het coronavirus ontstaan is. Wel schrijven de Amerikanen dat er in het lab in Wuhan uitgebreide tests werden gedaan met coronavirussen. Maar voor een specifiek incident is geen bewijs gevonden.

Volgens de inlichtingendiensten is het altijd lastig geweest om onderzoek te doen naar de oorsprong van het virus, omdat de Chinezen vanaf het begin tegenwerkten. Er wordt dan ook nog steeds niet uitgesloten dat het virus uit het lab is ontsnapt. De FBI noemde dit eind februari nog het 'meest waarschijnlijk'.