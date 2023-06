Hersentumor: hoofdpijn en andere symptomen

Een hersentumor kan een tijd onopgemerkt groeien. Hij zit dan in een deel van de hersenen waar uitval van functie niet snel opvalt. Dit heet een neurologisch ‘stil’ gebied. Er kunnen dan veranderingen in de verstandelijke vermogens (cognitie) optreden. Bijvoorbeeld geheugenproblemen of trager denken. Ook kan het leiden tot psychische veranderingen, zoals minder geremd zijn. Deze veranderingen vallen minder snel op dan hoofdpijn of uitvalsverschijnselen.

De belangrijkste symptomen van een hersentumor zijn: aanhoudende hoofdpijn; verandering in verstandelijk vermogen en gedrag; uitvalsverschijnselen; epileptische aanvallen¹. Als u 1 of meer van deze symptomen heeft, ga dan naar uw huisarts. Deze kan u onderzoeken en u zo nodig naar een neuroloog verwijzen. Die kan het verder onderzoeken¹²³.