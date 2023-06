Onderzoek toont een verband aan tussen menstruatie en migraine

Uit onderzoek blijkt dat er een verband bestaat tussen menstruatie en migraine. Migraine rondom de periode dat vrouwen ongesteld zijn, komt door veranderingen in hormonen. Het hormoon oestrogeen daalt vlak voor het ongesteld zijn, wat de klachten kan veroorzaken. Bij menstruele migraine begint de migraineaanval op de eerste dag van de menstruatie of maximaal 2 dagen ervoor of erna. Bij zuivere menstruele migraine treden er geen aanvallen op tussen de menstruatieperiodes op.

De symptomen van menstruele migraine zijn vergelijkbaar met 'gewone' migraine. Het begint als een eenzijdige, kloppende hoofdpijn gepaard met misselijkheid, braken, of gevoeligheid voor fel licht en geluiden.

Er is een verschil tussen hormonale migraine en menstruatie-migraine. Hormonale migraine is een migraine die ontstaat door hormonale schommelingen in het lichaam. Het kan bijvoorbeeld ontstaan door de anticonceptiepil of hormoonvervangende therapie. Menstruele migraine is een vorm van hormonale migraine die optreedt rondom de menstruatie.

Er zijn verschillende manieren om menstruele migraine te voorkomen. Hier zijn enkele tips die u kunt proberen:

