WHO-onderzoekers: zoetstof aspartaam in Coca Cola Zero is mogelijk toch kankerverwekkend

Wetenschappers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) noemen de veelgebruikte zoetstof aspartaam potentieel kankerverwekkend. Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) gaat de stof binnenkort op de lijst van mogelijk kankerverwekkende stoffen zetten, schrijft persbureau Reuters.

Er is uit meerdere onderzoeken bij muizen en ratten naar voren gekomen dat er een verband is tussen het innemen van grote hoeveelheden aspartaam en de groei van tumoren. Critici zijn het niet met deze conclusies eens en stellen dat de onderzoeken niet correct zijn uitgevoerd.

Aspartaam (E951) is een van de bekendste kunstmatige zoetstoffen, met een zoetkracht die tweehonderd keer sterker is dan suiker (sucrose). Het wordt toegevoegd aan allerlei producten, zoals Coca Cola Zero, sportdranken, kauwgom en suikervrij snoep. Het is nog niet duidelijk wat de nieuwe classificatie precies betekent. In juli wordt een nieuwe richtlijn van de WHO verwacht.

Aspartaam is in 1981 op de markt gekomen als goedgekeurde zoetstof. Sindsdien lag de veilige grens voor dagelijkse consumptie voor een volwassene van 60 kilogram op ongeveer zes liter light frisdrank (afhankelijk van de hoeveelheid toegevoegde zoetstof). De nieuwe classificatie van het WHO kan ervoor zorgen dat overheden het advies overnemen en aspartaam gaan verbieden.

Eerder bestempelde het IARC 'glyfosaat', 'rood vlees' en 'overwerken' al als potentieel kankerverwekkend.