Tastbaar bewijs van long covid: “Er treden veranderingen op in de spieren”

Tienduizenden Nederlanders lijden aan long covid. Deze mensen raken vaak hun baan kwijt en worden deels of volledig afgekeurd. Er wordt nogal eens gedacht dat de ziekte alleen tussen de oren zit, maar onderzoek wijst uit dat het duidelijk terug te vinden is in het lichaam.

Patiënt Mariska Hoos legt bij NTR Wetenschap uit hoe de ziekte haar leven op zijn kop heeft gezet. Ze was ten tijde van de corona-uitbraak ambulancemedewerker en stond in de frontlinie. “Velen zaten thuis. Winkels waren dicht. Maar wij waren op pad, zonder de juiste beschermingsmiddelen blijkt achteraf. Ik ben inmiddels mijn baan kwijt, ontslagen, afgekeurd.”

“Gezonde mensen kunnen veel hebben, maar deze mensen worden heel snel moe. Ze gaan echt strompelend de deur uit. Ik onderzoek kickboksers, mensen die naar de sportschool gingen, jonge mensen die doodmoe zijn na een inspanningstest op de fiets. Ze blijven ook moe in de dagen na de test, en dat is iets wat we niet begrijpen. Daarom doen we diepgravend onderzoek naar wat er fout gaat in het lichaam. Deze mensen herstellen niet van bewegen, maar worden alleen maar zieker”, legt bewegingswetenschapper Rob Wüst uit.

Wanneer we de spiervezels van post-covidpatiënten onder de microscoop bekijken, dan is een grote hoeveelheid snel vermoeibare cellen te zien, die ook nog eens bijzonder traag herstellen. Dit is een heel ander beeld in vergelijking met de opbouw van spiervezels van gezonde mensen. “Patiënten vinden het heel fijn om te horen dat er écht veranderingen optreden in de spieren, in het lichaam zelf. En niet dat het alleen maar tussen de oren zit, want dat is echt niet het geval. Het is geen burn-out, het zijn geen louter psychische verschijnselen”, aldus Wüst.