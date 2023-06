Gooi de kroontjes van je aardbeien niet weg! Dit is hartstikke zonde

Bijna iedereen trekt of snijdt bij het schoonspoelen van de aardbeien de groene kroontjes eraf, en gooit ze in de prullenbak, maar dat is nergens voor nodig. Sterker nog, dit is hartstikke zonde, want die kroontjes zitten vol nuttige voedingsstoffen.

Serveer je aardbeien de volgende keer dus gewoon inclusief de kroontjes; lekker makkelijk en extra gezond. De kleine blaadjes zijn een beetje bitter en komen qua smaak in de buurt van spinazie, schrijft fruit- en groentegroothandel Siere. De jonge bladeren zitten vol vitaminen en tannines, het zou goed zijn voor het maagdarmstelsel en zou zelfs helpen tegen artritis.

Maar goed, de smaakbeleving is wel anders wanneer je naast de sappige, zoete aardbei ook op het kroontje aan het kauwen bent, dus je kunt de topjes ook bewaren en naderhand in de blender stoppen, samen met zoete ingrediënten zoals banaan, mango en jawel, de aardbei. Zo proef je het bittertje van de kroontjes niet meer en het geeft de smoothie nog eens een betere binding ook.

Eet smakelijk!