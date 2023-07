Dit is de reden waarom nachtbrakers korter leven dan vroege vogels

Nachtbrakers hebben het maar moeilijk in onze maatschappij, waar het ochtendalarm gemiddeld om 07.37 uur afgaat. Uit eerder onderzoek bleek al dat avondmensen een groter risico hebben op ziekte en vroegtijdig overlijden, maar de reden was niet bekend. Nu is hier eindelijk duidelijkheid over.

Tijdens een onderzoek uit 2018 op basis van de gegevens van 433.000 Britten werd aangetoond dat nachtuilen tien procent meer kans hebben om eerder dood te gaan dan vroege vogels. Finse wetenschappers zijn hierna druk bezig geweest om achter de oorzaken van de gemiddeld zwakkere gezondheid van avondmensen te komen. Ze gebruikten hiervoor een uitgebreide database waarbij 37 jaar aan gegevens van zo'n 23.000 Finnen (onder wie 13.000 zelfbenoemde ochtendmensen en 10.000 zelfbenoemde avondmensen) zijn verzameld.

Het team keek onder meer naar bmi, slaapkwaliteit en lengte, studieachtergrond, voedselvoorkeur en gebruik van alcohol en tabak. En wat blijkt? Het verontrustende verschil heeft weinig tot niks te maken met het slaapritme, maar des te meer met de extra drank en sigaretten die overdag en in de kleine uurtjes worden geconsumeerd door de avondclub.

Deze uitkomst wordt nog eens extra bevestigd door het feit dat de nachtbrakers die geen alcohol drinken of roken geen verhoogd risico hebben op ziekte of vroegtijdig overlijden. Heb jij niks met de ochtend, heb je pas ver na het middaguur echt zin om iets van de dag te maken, maar rook en drink je niet? Dan hoef je je dus nergens zorgen over te maken.