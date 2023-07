Eén glas alcohol per dag vergroot al het risico op kanker

Heel veel mensen denken bij alcohol vooral aan gezelligheid. Wat veel mensen kennelijk niet weten is dat de gezondheidsrisico's heel groot zijn.

Uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van de Maag Lever Darm Stichting en KWF Kankerbestrijding blijkt dat veel Nederlanders niet weten hoe ongezond alcohol is, schrijft het AD. Elk jaar komen er in Nederland ruim vierduizend nieuwe kankergevallen bij, die zijn veroorzaakt door alcohol. Een op de tien gevallen van kanker bij mannen en een op de 33 gevallen bij vrouwen worden veroorzaakt door alcohol.

In Nederland hebben 1,5 miljoen mensen een alcoholprobleem. Ruim een op de zeven volwassenen drinkt riskant. Het gaat vaker om mannen (18,7 procent), jongvolwassenen (25,9 procent) en hoogopgeleiden (18,2 procent).

,,De gemiddelde drinker heeft een baan en rust 's avonds uit bij een paar glazen wijn of bier'', zegt Bart Takkenberg, maag- darm- leverarts bij Amsterdam UMC tegen het AD. ,,Hij of zij functioneert overdag prima. Tot diegene last krijgt van leververvetting en op de leverpolikliniek belandt.''