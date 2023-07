Verdubbeling van aanmeldingen bij de AA: “Ineens viel partners vreemd gedrag op”

Na de pandemie stroomden bij de AA de aanmeldingen binnen. Wereldwijd waren er twee keer zoveel mensen die via de Anonieme Alcoholisten van hun alcoholprobleem af wilden komen. Ook in Nederland was sprake van een scherpe toename.

"Er waren momenten dat mijn kinderen eindeloos op het schoolplein stonden en ik thuis out op de grond lag. Ik was echt een levensgevaarlijke moeder, ik heb een auto met mijn kinderen erin total loss gereden”, vertelt Coby*, die via de AA afkickte, aan De Telegraaf.

De pandemie hielp enerzijds mensen aan de drank doordat er minder sociale controle was. Mensen werkten thuis waardoor de kater minder opviel. Anderzijds bracht het verborgen alcoholisme aan het licht. "Anderen zaten ineens thuis, waar hun partner opmerkte dat er iets helemaal mis was”, vertelt Vanessa, die namens de AA 'sponsor' is van Coby.

Woordvoerder van AA Nederland Jan Oosterhout vertelt dat de deelnemers uit alle lagen van de bevolking komen. "De laatste tijd zien we wel opvallend veel advocaten en piloten.” Veel alcoholisten functioneren nog gewoon in hun vak. "Alcoholisten zijn toneelspelers. Ze zijn ontzettend goed in liegen en de schijn ophouden.”