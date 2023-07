Wat is Restless Legs Syndrome en wat kun je ertegen doen?

Een op de twintig mensen heeft 's avonds en 's nachts last van kriebels, tintelingen of simpelweg een vervelend gevoel in de onderbenen. Dit heet Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen. Hoe ontstaat het, en wat kun je eraan doen?

"Het is een trekkend, jeukend, prikkend en trillend gevoel dat heel irritant is en een onweerstaanbare drang geeft om te bewegen", legt huisarts Mirella Buurman uit aan Margriet. RLS is (waarschijnlijk) een aandoening aan het zenuwstelsel. Vooral vrouwen hebben er last van en de diagnose wordt vooral op middelbare leeftijd gesteld, al komt het steeds meer voor bij jongere mensen.

Het vervelende gevoel verdwijnt even als je beweegt met de benen. "Maar het vervelende is dat je in beweging moet blijven, want als je stopt, dan komt het weer terug, soms urenlang", zegt Buurman. Het gevoel kan zo sterk zijn dat je niet kunt inslapen of er wakker van wordt, met slapeloze nachten en zware vermoeidheid tot gevolg. Ook lang zitten of sporten in de avond kan de aanstichter zijn van rusteloze benen.

“Het is nog onduidelijk waar het precies vandaan komt, maar we vermoeden dat het een neurologische aandoening is, die in de hersenen of in het ruggenmerg ontstaat”, vertelt de huisarts. “De aandoening heeft namelijk te maken met het aansturen van de spieren. Waarschijnlijk speelt dopaminetekort hierbij een rol.” De stoornis komt vaker voor bij mensen met bepaalde ziektes, zoals diabetes en reuma. Ook zwangere vrouwen en mensen met een tekort aan magnesium, ijzer of foliumzuur hebben er vaker last van. Bovendien is het een bijwerking van sommige medicijnen.

“Zijn er tekorten, dan kun je die aanvullen. Beweeg en sport voldoende overdag, maar sport niet ’s avonds laat. Drink ’s avonds geen koffie, beperk alcohol tot niet meer dan een glas per dag en drink liever niet dagelijks. Rook niet en voorkom of verminder overgewicht. Het is niet bekend welke van deze tips het belangrijkste is, maar als je dit allemaal doet, worden de klachten bij de meeste mensen minder.”

Mensen met RLS hebben in tachtig procent van de gevallen ook last van Periodic Limb Movement Disorder (PLMD). Hierbij schoppen of bewegen mensen ritmisch met hun benen of armen in hun slaap. Dit is onschuldiger, je wordt er niet wakker van. "Het is ook niet pijnlijk of irritant, het is meer een reflex waar een eventuele partner last van heeft. Je kunt ook alleen PLMD hebben, los van rusteloze benen. PLMD wordt op dezelfde manier behandeld als rusteloze benen, met dezelfde leefstijladviezen”, besluit huisarts Buurman.

Maak een afspraak met de huisarts als je last blijft houden van rusteloze benen. Ga niet op eigen houtje supplementen naar binnen werken, maar laat eerst je bloedwaarden controleren bij de huisarts.