RIVM: er zit te veel PFAS in ons voedsel, maar minder dan gedacht

PFAS is giftig en we krijgen er te veel van binnen volgens het RIVM. Vooral vis bevat te veel PFAS. Toch komt er minder in ons lichaam terecht dan tot nu toe werd gedacht.

Uit nieuw onderzoek blijkt dat de concentraties PFAS die we binnenkrijgen boven de 'gezondheidskundige grenswaarde' liggen, maar die grenswaarde ligt bewust erg laag. Volgens het rapport is het zelfs zo dat we 40 procent minder van het giftige goedje binnenkrijgen dan eerder werd geschat. Dat is dus goed nieuws, al blijft te veel PFAS schadelijk voor de gezondheid.

Het RIVM onderzocht 54 voedingsmiddelen. Kabeljauw bevatte de hoogste PFAS-concentraties, gevolgd door zalm uit blik en vissticks. Toch blijft het advies om één keer per week vis te eten. De tip van de onderzoekers: eet gevarieerd.

Van alle PFAS die we binnenkrijgen komt 70 procent uit ons voedsel, de rest onder meer uit drinkwater. Vooral oppervlaktewater is vervuild, maar het meeste drinkwater is afkomstig uit grondwater.