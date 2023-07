Waarom je geen alcohol moet drinken als het heel warm weer is

Wanneer de temperatuur omhoog gaat, zijn er maar weinig dingen die zo verfrissend klinken als een ijskoud biertje of een glas wijn. En terwijl er niets mis is met het af en toe drinken van alcohol, is het belangrijk om te onthouden dat het bij extreem warm weer een risico kan vormen voor de gezondheid.



Ten eerste verhoogt het drinken van alcohol de temperatuur van je lichaam en het kan het moeilijker maken voor je lichaam om af te koelen in warm weer. Dit kan leiden tot oververhitting en uitdroging. Dit is vooral gevaarlijk voor ouderen, zwangere vrouwen en kinderen, die gevoeliger zijn voor uitdroging dan de meeste mensen.

Ten tweede kan het drinken van alcohol het vermogen van het lichaam om vocht vast te houden verminderen, wat ook kan leiden tot uitdroging. Dit komt doordat alcohol een diureticum is, wat betekent dat het de productie van urine in het lichaam kan stimuleren en daardoor kunnen er meer vocht worden uitgescheiden door middel van urineren dan normaal.