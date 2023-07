Samen stunten is razend populair: Eerste Hulp stroomt vol met trampolineslachtoffers

Trampolinespringen is een prachtige hobby die goed is voor de motorische en sociale ontwikkeling van kinderen, maar er gebeuren helaas bijzonder veel ongevallen mee. VeiligheidNL geeft tips om de kans op zware verwondingen te verkleinen.

De Eerste Hulp puilt in de zomer uit met kinderen die ernstige verwondingen door een trampoline-ongeluk hebben opgelopen. Het staat zelfs in elke leeftijdscategorie tot 18 jaar in de top drie, schrijft VeiligheidNL. “De afgelopen jaren is er sprake van een zorgelijke stijging in het aantal Spoedeisende Hulp-bezoeken als gevolg van een trampoline-ongeval.”

Redenen van zwaar letsel

“Uit ons onderzoek kwam naar voren dat de meeste ongelukken komen door het doen van een kunstje. Bijvoorbeeld door het maken van een salto of geduwd of gelanceerd worden door anderen op de trampoline. Vooral het eigen gedrag en het gedrag van anderen, zoals duwen, werden veel genoemd als oorzaak van het ongeluk. Dat de trampoline niet in orde was, kwam minder vaak voor maar verdient natuurlijk ook aandacht’’, zegt onderzoeker Ilse van Wijk tegen het AD.

Jaarlijks belanden gemiddeld zevenduizend kinderen op de SEH na een trampoline-ongeval. De helft van de kinderen die op de Eerste Hulp belandt, heeft ernstige verwondingen. Breuken in de elleboog, pols, onderbeen, enkel en onderarm komen het meest voor. Een verstuikte enkel is bij iets minder dan één op de tien gevallen op de SEH aan de orde. De kinderen die we spraken, hadden best lang last van hun verwondingen. De grootste groep is binnen acht weken weer helemaal op de been maar klachten tot zes maanden en zelfs langer dan dat komen ook voor’’, legt Van Wijk uit.

Goede installatie en regels uitleggen

Als ouder kun je het risico op een ongeluk verkleinen door regels op te stellen voor gebruik van de trampoline. “Als het gaat over kunstjes doen op de trampoline geven we als tip aan kinderen dat ze geen stunts moeten doen als er meerdere kinderen op de trampoline zijn. Daarnaast geven we aan dat oudere kinderen extra voorzichtig moeten zijn wanneer ze met jongere kinderen samen springen. Kleine kinderen kunnen namelijk makkelijk gelanceerd worden”, aldus de onderzoeker.

Ook de installatie en het onderhoud van de trampoline is belangrijk. “Koop een trampoline van goede kwaliteit, met een stevig beschermrand. Graaf de trampoline in of gebruik een veiligheidsnet. Zorg voor voldoende vrije ruimte om de trampoline en tot slot: maak afspraken met je kind over stunts en samen springen”, besluit Van Wijk.