Toch maar even plassen? Een lege blaas kan je leven redden bij een auto-ongeluk

Ben je na al het harde zwoegen op het werk eindelijk met de auto op weg naar die groene alpenweiden of zonnige mediterrane stranden, vergeet dan in alle consternatie niet om nog even te plassen voordat je in de auto plaatsneemt. Een lege blaas kan bij een ongeluk het verschil betekenen tussen leven en dood.

Dit vertelt arts in opleiding Nicholas Romano in een TikTok-video die in de afgelopen weken viraal ging. De kans op een blaasruptuur en de levensgevaarlijke gevolgen die dat met zich meebrengt, is namelijk veel kleiner als je voor en tijdens de autorit naar de wc gaat. “Dit komt omdat je blaas als een ballon is: als je plast laat je de ballon leeglopen en als je je plas ophoudt, blaas je hem op”, legt Romano uit.

Het verhaal van de arts in opleiding wordt bevestigd door het medische magazine Medscape. En dan is er nog de gordelkwestie. Een veiligheidsgordel die over de buik wordt gedragen, kan in een volle blaas drukken bij een ongeluk en een blaasscheuring veroorzaken. De Urology Care Foundation raadt dan ook aan om de gordel over de heupen te dragen in plaats van over de buik.

Vroeger was een blaasruptuur altijd dodelijk, maar tegenwoordig kunnen artsen een patiënt na een tijdige diagnose en snelle behandeling vaak weer helemaal oplappen. Bij een blaasscheuring lekt er urine uit de zij- of onderkant van het orgaan in de weefsels eromheen. Onbehandeld leidt dit tot levensgevaarlijke complicaties, zoals infecties in de buik, sepsis (bloedvergiftiging) en nierfalen.