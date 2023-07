Long Covid-patiënten krijgen omstreden medicijn voorgeschreven

Verschillende artsen in Nederland schrijven het omstreden anti-schurftmedicijn Ivermectine voor aan Long Covid-patiënten. Artsen verwijzen onder anderen door naar een persoon die de pillen thuis zelf in elkaar knutselt. Dat onthullen NPO Radio 1-journalisten in de nieuwe EO-podcast Long Covid en de kwakzalverindustrie. Eerder werden 16 artsen beboet voor het voorschrijven van Ivermectine aan patiënten met een acute covid-infectie.

Ivermectine is een middel dat gebruikt wordt voor schurft bij mensen en parasieten bij koeien, schapen en varkens. Vroeg in de coronapandemie nam het idee dat Ivermectine ook tegen covid zou kunnen werken een vlucht. De Braziliaanse president Bolsonaro zag het middel als de uitweg uit de pandemie, en ook aanhangers van toenmalig president Trump prezen het aan als wondermiddel. Uit wetenschappelijke onderzoeken blijkt echter dat Ivermectine niets doet tegen covid.

De makers van Long Covid en de kwakzalverindustrie gingen undercover als Long Covid-patiënt om te onthullen dat een Nederlandse arts gelieerd aan het Teleartsengenootschap Ivermectine voorschrijft.