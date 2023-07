WHO: ‘Tegen 2050 zal 50 procent van de wereld bijziend zijn’.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft alarm geslagen over het gevaar van bijziendheid, die naar verwachting tegen 2050 ongeveer 50 procent van de wereldbevolking zal treffen. Dit is ook te wijten aan onze veranderende levensstijl, die ons dwingt om vele uren per dag binnenshuis en voor elektronische apparaten door te brengen.

Hoewel bijziendheid tegenwoordig in de meeste gevallen gecorrigeerd kan worden, is aangetoond dat de toename van het aantal gevallen sterk samenhangt met zowel genetische als vooral omgevingsfactoren.

Steeds meer jonge volwassenen en zelfs tieners lijden aan deze aandoening. Interventies worden steeds minder invasief met kortere hersteltijden. Desondanks luidt de WHO de noodklok om te proberen deze stijgende trend om te buigen.