Vermijd deze vier valkuilen als je wilt afvallen

Afvallen is bepaald niet makkelijk. Misschien ben je geneigd om een snel crashdieet te volgen, zodat de pijn van korte duur is. Of denk je: ik schrap al die koolhydraten, lekker simpel. Maar dat zijn geen goede methodes, legt diëtist Vicky De Beule aan HLN uit. Ze noemt vier bekende valkuilen. Trap er niet in!

Het gevaar van een crashdieet

Niets liever dan snel resultaat, maar een crashdieet is niet gezond. “Als je van jezelf onder de 1200 kilocalorieën per dag moet blijven, dan ga je wellicht enkele kilo’s verliezen”, zegt de voedingsexpert. “Maar doordat je je lichaam tekort doet, gaat het in hongermodus en verliest het naast water ook spiermassa.” En dan vertraagt je metabolisme. “Eet je nadien weer als voorheen, dan kom je door dit gewijzigde verbrandingsmechanisme vaak nog sneller aan, het bekende jojo-effect waar zoveel mensen mee kampen.” Koolhydraten schrappen

Het schrappen van een complete groep voedingsstoffen is nooit een goed idee. Of het nu gaat om vetten of koolhydraten: je hebt er goede en slechte van. Eet dus gerust avocado's, maar vermijd chips. Eet volkoren brood, maar geen koekjes. “De geraffineerde suikers in koekjes en dergelijke voeden je lichaam niet, maar koolhydraten zijn veel meer dan dat. De meervoudige ‘trage’ koolhydraten in volle granen, aardappelen, groenten of peulvruchten zijn voedzaam en bevatten vezels. Ze zijn onontbeerlijk voor een gezonde darmflora. Ook de ‘snelle’ suikers in vruchten hoeven je er niet van te weerhouden fruit te eten, want je krijgt er een pak vitaminen, antioxidanten en vezels gratis bij", klinkt het. Calorieën tellen

Toegegeven: het kan geen kwaad om bijvoorbeeld in de Yazio-app eens op een rijtje te zetten hoeveel calorieën je nu eigenlijk naar binnen werkt, maar het moet geen obsessie worden. Zorg er liever voor dat je voor de juiste calorieën kiest. “Veel mensen op dieet meten hun eten tot op de gram af, maar dit is in strijd met onze aangeboren zelfregulering”, aldus de diëtist. “Het is aan ons lichaam om aan te geven wanneer het honger heeft en wanneer het verzadigd is, niet aan ons hoofd. Jammer genoeg zijn we dit een beetje verleerd door te veel regeltjes en do’s & don’ts. Soms hoor ik cliënten bijvoorbeeld zeggen dat ze van zichzelf maar vier boterhammen mogen eten. Of ze vragen aan mij hoeveel aardappelen ze mogen eten. Relevantere vragen zijn echter: Welk type boterham eet je? Wat smeer je erop? Wanneer en waarom eet je? Hoeveel beweeg je en hoe ziet de rest van je inname eruit?” Focus op aantal kilo's

Natuurlijk is je weegschaal onontbeerlijk als je wilt afvallen, maar focus er niet te veel op. Ook hiervoor geldt: de ene kilo is de andere niet. Je buikomvang blijkt bijvoorbeeld belangrijker dan je BMI. “Ook als jij en ik evenveel wegen, kan ons lichaam op een andere manier samengesteld zijn. Het is de hoeveelheid vocht-, spier- en vetmassa die maken of je lichaam gezond is of niet. Niet je gewicht op zich.”