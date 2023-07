Dreigt zelfmoord bij gebruik wonderafslankmiddel Ozempic?

Ozempic is een medicijn dat wordt voorgeschreven aan mensen met overgewicht en een verhoogd risico op diabetes type 2. Het is een medicijn dat helpt om bloedsuiker te reguleren en gewichtsverlies te bevorderen. Maar recent is er bezorgdheid gerezen over een mogelijk verhoogd risico op zelfmoordgedachten bij mensen die Ozempic gebruiken.



Er is een studie verschenen dat waarschuwt voor een verhoogd risico op zelfmoordgedachten bij mensen die Ozempic gebruiken. Dit rapport is gebaseerd op gegevens verzameld tijdens klinische onderzoeken en meldingen van bijwerkingen van patiënten. Uit de analyse blijkt dat er een verband bestaat tussen het gebruik van Ozempic en zelfmoordgedachten.

Hoewel het rapport waarschuwt voor het verhoogde risico, is het belangrijk op te merken dat het risico op zelfmoordgedachten zelf nog steeds laag is. Het rapport schat dat voor elke 1000 patiënten die Ozempic gebruiken, maximaal één van hen zelfmoordgedachten zou kunnen hebben als gevolg van het medicijn.

Ozempic is in Nederland verkrijgbaar. Er is echter een tekort aan Ozempic in Nederland. Het is alleen verkrijgbaar wanneer een arts het voorschrijft. Patiënten met diabetes mellitus type 2 komen ervoor in aanmerking. Als Ozempic wordt voorgeschreven als afslankmiddel, wordt de behandeling echter (nog) niet vergoed door de Nederlandse zorgverzekeraars².